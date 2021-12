O zagueiro Rodrigo Defendi, ex-Botafogo, é o novo reforço do Vitória para 2014. Ele fez exames médicos e físicos na Toca do Leão, nesta quinta-feira, 16, e assina contrato após o aval do departamento médico.

Para o início da temporada, o Leão terá no setor de defesa Dão, Josué, Matheus Salustiano e Vinícius, os últimos três recém promovidos da base. O rubro-negro ainda conta com o argentino Rodrigo Ferrari, que foi liberado para ir ao seu país resolver problemas de documentação.

Ferrari tem um vasto currículo, com passagens por Tottenham (ING); Udine, Roma e Avellino (ITA); e Vitória de Guimarães (POR). No ano passado, o zagueiro defendeu o Botafogo (RJ) .

Ainda nesta quinta, após o triunfo sobre a Jacuipense por 5 a 0, na quarta, 15, o elenco rubro-negro realizou um trabalho físico e técnico no Barradão. No domingo, às 18h30, Vitória recebe o América-RN, na estreia da Copa do Nordeste.

