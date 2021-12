Rodrigo Chagas sinaliza estreias de Raul Prata e Marcelo Alves contra o CRB

Com uma maratona frenética de jogos pela frente, seria inevitável que a equipe titular do Vitória não viesse a precisar sofrer alterações entre uma partida e outra. Além dos desfalques já programados, decorrente de lesões e eventuais suspensões, o técnico Rodrigo Chagas deve poupar um atleta ou outro para alguma partida que considerar importante.

>>Veja tabela de classificação e jogos da Copa do Nordeste

>>Copa do Nordeste: Vitória encerra preparação e deve ter estreias contra o CRB

Em entrevista coletiva concedida nesta terça-feira, 23, o comandante falou justamente sobre essas novidades entre os onze iniciais. Sem poder contar com os meias Eduardo e Gabriel Santiago, que integram o departamento médico do clube, o escalado para atuar centralizado na linha de meio foi o atacante Vico. Dessa vez, para o duelo contra o CRB, a probabilidade gira em torno do jovem da base Ruan Nascimento, de 19 anos.

“É visto por todos a necessidade de um meia. Até quando a gente tinha, achou nossa solução dentro de casa com Gabriel Santiago, com a lesão dele temos alguns jogadores que a gente está tentando ver como é o comportamento. Dentre eles o Vico, quando a gente trouxe para dentro, Soares, Ruan Nascimento, que já jogou muitas vezes comigo nessa função no sub-20, e vai ser nossa aposta para o jogo agora contra o CRB”, disse Rodrigo.

Além da promessa, que só participei de 16 minutos da primeira partida da temporada, contra o Unirb, pelo Baianão, onde ainda marcou um gol, o treinador rubro-negro ainda falou sobre a estreia de novos contratados. “Dentro do que tínhamos planejado, possivelmente teremos a estreia do Raul e do Marcelo nesse jogo, além de poder ter também a presença do Ruan Nascimento nessa partida”, afirmou.

Depois de um empate frustrante contra o Sampaio Corrêa, em São Luís, no Maranhão, o Vitória irá receber a visita do Galo alagoano em seus domínios. O adversário, inclusive, não perde há quatro jogos — sendo três triunfos — e Rodrigo Chagas garantiu que, apesar do confronto no Barradão, a missão em busca dos três pontos não é nada fácil.

“Vai ser um jogo difícil, diante de uma equipe que vem de um bom resultado dentro de casa, que tem no comando um treinador que fez sempre bons trabalhos. Vou buscar nossa identidade, que é jogar com muita intensidade, com muito volume, buscando não deixar o adversário jogar”, previu o treinador.

Samuel

Por fim, o comandante do Leão da Barra ainda comentou sobre a boa fase do centroavante Samuel. Com três gols na temporada, o atacante vem chamando a atenção, principalmente para aqueles que não conheciam o trabalho que vinha sendo desenvolvido na Fábrica de Talentos rubro-negra. No entanto, o atual ‘camisa 9’ já possui entrosamento com Rodrigo Chagas desde o período em que o treinador estava sob a frente das divisões de base.

“Posso confirmar, para muitos pode ser uma surpresa, mas desde que chegou ao clube, jogando comigo, sempre teve essa performance. É um garoto que tem muita qualidade técnica, uma finalização muito boa. Graças a Deus está cumprindo o que fez muito bem como sub-20, se firmando cada dia mais como profissional”, encerrou o comandante.

adblock ativo