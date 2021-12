Rodrigo Chagas ressalta importância de duelo contra Operário: "Final de Copa do Mundo"

Retornando ao comando técnico do Vitória após quatro jogos, a tarefa de Rodrigo Chagas no Leão não será nada fácil. Precisando conquistar nove dos 21 pontos possíveis nas últimas sete rodadas da Série B, o time terá pela frente sete times que não foram batidos no primeiro turno.

Iniciando a sequência contra o Operário-PR, no próximo domingo, 3, às 18h15, no Barradão, o treinador avaliou durante coletiva a importância do duelo contra o time paranaense, atual 12° colocado. "Primeiro, reconquistar a confiança. Tivemos uma semana muito boa de trabalho, onde pudemos colocar as ideias com os atletas e passar sobre a importância desse jogo. Para nós, é final de Copa do Mundo. Precisamos mais do que nunca do resultado positivo", pontuou.

Se na primeira fase do Brasileirão foram quatro empates e três derrotas contra esses adversários, o Leão terá que ao menos vencer das partidas restantes para se garantir na competição na próxima temporada. Questionado sobre a necessidade de triunfar, Chagas mostrou confiança no potencial do time.

"Agora é uma nova história, um novo momento. São sete partidas que vão definir a nossa vida. Vamos iniciar com esse jogo dentro de casa, onde temos que nos impor, e acredito que temos totais condições de reverter esses resultados negativos que tivemos no primeiro turno. Jogar com alegria, disposição e leveza, dentro daquilo que venho pedindo", apontou.

Em meio a uma temporada bastante disputada, o técnico conta com um grande trunfo, o raro intervalo de mais 10 dias para treinar e ajustar suas ideias com o elenco entre o duelo contra o CSA-AL e o confronto contra o Operário. O tempo foi comemorado pelo treinador.

"Deu para trabalhar as ideias de jogos em relação as linhas de quatro, os comportamentos que serão adotados, com e sem a bola. Foi muito bem absorvido pelos atletas. Agora é esperar que eles possam reproduzir dentro das partidas", concluiu.

*Sob supervisão do editor Vinícius Ribeiro

