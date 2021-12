Rodrigo aprova estreias e afirma que "faltou capricho" para vencer o CRB

Faltou detalhe para o Vitória conseguir o resultado positivo dentro de casa e conquistar os três pontos que colocariam a equipe na liderança do grupo B da Copa do Nordeste. Se o empate com o Sampaio Corrêa, no último fim de semana, saiu barato para o Leão que não esteve bem na partida, o placar igual contra o CRB trouxe um sentimento de frustração por conta do número de oportunidades construídas pelo time.

Em entrevista coletiva após o empate em 1 a 1, contra o Galo da Pajuçara, na noite desta quarta-feira, 24, no estádio Manoel Barradas, o treinador Rodrigo Chagas comentou a atuação do grupo rubro-negro. Segundo ele, o melhor momento do time dentro de campo foi quando passou a atacar com mais amplitude, abrindo nos laterais Pedrinho e Raul Prata.

“Tentamos jogar mais por dentro muitas vezes, principalmente no segundo tempo, quando eles fecharam o interior muito bem. Não estávamos conseguindo jogar por ali, sendo que a melhor opção seria acionar os laterais, que estavam sempre atacando a última linha. A partir do momento que começamos a fazer isso, tivemos uma melhora no jogo”, analisou.

Ao todo, o Vitória finalizou um total de 14 vezes para o gol, sendo que algumas dessas em boas oportunidades de balançar as redes mas, no momento decisivo, faltou capricho para tomar a melhor decisão.

“Sim (faltou capricho). Criamos oportunidades para sair daqui com o resultado positivo e algumas até que realmente faltou apenas esse capricho para conseguir colocar a bola pra dentro e os três pontos dentro de casa”, garantiu Rodrigo Chagas.

Com o resultado, o Rubro-Negro embalou ainda mais o grupo B do Nordestão. Agora, apenas o CSA aparece na liderança com nove pontos, enquanto o restante do G-4 — ABC, Fortaleza e Vitória — aparecem empatados com um ponto a menos.

Estreantes da noite

O duelo desta noite contra o CRB marcou a última estreia dos contratados do Leão que ainda restavam na temporada. O lateral-direito Raul Prata e o zagueiro Marcelo começaram jogando e agradaram bastante o treinador do Vitória. Rodrigo ainda explicou o único motivo que resultou na substituição de Prata, para dar lugar a Cedric no segundo tempo.

“O Raul (Prata) teve uma estreia muito boa. Gostei bastante, principalmente da parte ofensiva. Só tirei ele porque o CRB colocou um atacante de beirada, então optei pelo Cedric. O Marcelo também estreou bem. Ele está começando a entender a nossa filosofia e teve uma crescente muito boa no segundo tempo”

Problema no meio-campo do Leão

Para a sequência da temporada, Chagas deverá ganhar mais uma dor de cabeça na faixa central do time rubro-negro. Depois de perder Eduardo e Fernando Neto, com dor na lombar e lesão na coxa; e Gabriel Santiago romper os ligamentos do joelho, o volante Guilherme Rend saiu machucado da partida aos 25 minutos da etapa inicial.

O desfalque do jovem de 22 anos fará falta para o grupo do Vitória em um momento que a diretoria segue no mercado na busca de um ‘camisa 10’ que possa suprir a necessidade do time. Segundo o treinador, apesar de ser volante, Rend também poderia ter essa característica de criação no meio-de-campo.

“Sim, até porque é um jogador importante, que era titular. Teve todo esse problema com relação à venda, terminou saindo e voltando. Acho que ele perdeu o ‘time’ de como a equipe estava jogando no momento. Está tendo novamente a oportunidade, um atleta de muita qualidade e potencial técnico. Seria nosso meia de criação também. Mais um que a gente perde, mas vamos buscar trabalhar com o que tiver como opção”, lamentou Chagas.

Por fim, o comandante falou justamente dessa ida do Leão da Barra ao ‘mercado da bola’. A necessidade por um meia fez com que os atacante Vico e Ruan Nascimento fossem experimentados na posição, contra o Sampaio Corrêa e CRB, respectivamente, ainda existe a possibilidade de Alisson Farias, que voltou de lesão recentemente; além de Soares, que chegou a aturar na função na partida contra o Atlético de Alagoinhas, na 2ª rodada do Baianão.

“Sabemos que estamos tentando encontrar esse atleta (um meia de criação). Temos algumas boas opções dentro do clube, como o próprio Soares e o Ruan Nascimento, que foi testado e fez uma boa partida com muita mobilidade. Temos o Alisson Farias que está treinando, e ainda estamos tentando a contratação de um meia, que acredito que está para chegar. Acho que temos que buscar o melhor para a nossa equipe. Se isso vai mudar ou não o nosso esquema, é uma opção que ainda iremos estudar”, encerrou o técnico do Vitória.

