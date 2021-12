Rodrigo Andrade se reapresenta e inicia os trabalhos na Toca

O volante Rodrigo Andrade se reapresentou nesta quinta-feira, 18, a deu início aos trabalhos no CT Manoel Pontes Tanajura. Antes das atividades, ele passou pelo procedimento padrão de exame para Covid-19. Como o plantel foi dividido como forma de respeitar o protocolo de combate ao coronavírus, o atleta integrou o grupo 2.

De acordo com a assessoria do clube, os trabalhos nesses primeiros dias na Toca do Leão serão voltados para a melhora do condicionamento físico. Somente depois dessa etapa e com a liberação da prefeitura, serão iniciados os treinos técnicos e táticos. A expectativa é de que a autorização saia na próxima semana.

Nesta manhã, os treinos foram intercalados. Enquanto o primeiro grupo foi direto para o campo, o restante dos jogadores fizeram exercícios na academia ao ar livre. Após o fim destas atividades, ambos os grupos trocavam de treino.

Os goleiros também foram divididos. Lucas Arcanjo e Yuri treinaram no primeiro horário com Luciano Júnior, enquanto César trabalhou com Itamar Ferreira. o titular Ronaldo trabalhou com os dois, já que vem de contusão e precisa ser mais exigido.

Os treinamentos prosseguem na manhã desta sexta-feira, 18, com a supervisão do assistente técnico Bruno Pivetti.

