Rodrigo Andrade é vetado e não enfrenta o América-MG

O Vitória tem mais um desfalque certo para a partida de sexta-feira, 15, contra o América Mineiro, na Arena Independência, em Belo Horizonte, pela 36° rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O volante Rodrigo Andrade, substituído por lesão na última partida foi vetado pelo departamento médico do clube.

O jovem atleta que se queixa de dores no pé esquerdo, se junta aos laterais Van e Carleto, que suspensos também estão de fora do duelo que acontece no feriado. No entanto Os dois laterais seguem com a delegação, pois de Belo Horizonte o grupo segue para Curitiba

O primeiro compromisso dos atletas do Leão no treino desta quinta-feira, 14, foi na fisiologia. Depois, os jogadores que atuaram mais de 45 minutos contra o CRB fizeram um treino regenerativo.

No campo principal do Barradão, o técnico Geninho comandou um coletivo-tático com quem estava à disposição, finalizou o treino com bola parada ofensiva e defensiva, e relacionou os atletas que embaracaram para o confronto (confira abaixo).

A delegação Rubro-Negra seguiu com destino à Belo Horizonte, onde fica até o sábado, 16, e viaja para Curitiba para o confronto com o Operário de Ponta Grossa (PR).

