Rodada dupla: CBF altera data de partida do Nordestão e Vitória terá dois jogos no domingo

O Vitória terá uma rodada dupla no próximo domingo, 15, por causa de uma alteração feita pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) na data da partida entre o Leão e o River-PI, pela 7ª rodada da Copa do Nordeste, que seria disputada no sábado, 14. O confronto então acontecerá no domingo, 15, às 15h30, e se chocará com o calendário do Campeonato Baiano, já que a equipe sub-23 do Rubro-negro visita a Jacuipense, às 16h, no Estádio Valfredão.

Segundo a CBF, o motivo para a alteração da partida da Copa do Nordeste foi por um ajuste de tabela a fim de respeitar o intervalo mínimo regulamentar entre as partidas da Copa do Nordeste e a partida Ceará e Vitória, válida pela Copa do Brasil, que acontece nesta quinta-feira, 12, na Arena Castelão, às 19h15.

Em contato com o Portal A TARDE, A Federação Bahiana de Futebol (FBF) informou que ainda não há um posicionamento sobre uma possível alteração na data da partida entre Jacuipense e Vitória, prevista para acontecer no domingo, às 16h, no Estádio Valfredão.

