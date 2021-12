Robert é aprovado e está pronto para ser anunciado

Não falta mais nada para o atacante Robert ser anunciado como o novo reforço do Leão. O jogador finalizou os exames na manhã desta segunda-feira, 22, e, de acordo com os médicos, foi aprovado.

"Ele foi bem. Já fez toda a parte médica, ortopédica e finalizou a parte cardiológica agora pela manhã. Então tá liberado pelos médicos para assinar com o clube e ficar à disposição do Ba-Vi", disse o médico Wilson Vasconcelos Filho.

Com a aprovação, o atacante deve assinar contrato nesta terça, 23, e ser apresentado para a imprensa no dia seguinte. Como participou de seis das oito partidas do Sampaio Corrêa na Série B, o jogador de 34 anos não deve ter problemas para ficar à disposição para o clássico do sábado, 4 de julho.

No treino desta manhã, após ser liberado pelo departamento médico, Robert correu algumas vezes em torno do gramado e conversou com os novos companheiros. O camisa 9 é o artilheiro do Brasil no ano, com 21 gols, sendo seis na Série B. Seu vínculo com o Leão vai até o final do ano.

