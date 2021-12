Robert deixa o Vitória após conquista de título baiano

O título de campeão baiano marcou o fim da jornada do atacante Robert no Vitória. O Rubro-Negro oficializou a saída do jogador nesta segunda-feira, 9, no site oficial do clube.

O atleta de 35 anos tem contrato com o Leão até 31 de maio e não terá o vínculo renovado. Ele será o novo reforço do Paraná para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série B.

O veterano desembarcou na Toca do Leão em junho do ano passado. Ao todo, ele disputou 17 partidas com a camisa vermelha e preta e marcou três gols, mas não conseguiu conquistar espaço no time comandado pelo técnico Vagner Mancini.

