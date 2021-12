Rival aciona Leão por escalação de VR3 na Copa do Brasil

O 'caso Victor Ramos' teve mais um desdobramento nesta quarta-feira, 20, quando o Bahia entrou com uma ação no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) pelo fato de o Vitória ter escalado o zagueiro em jogo da Copa do Brasil, na quarta-feira passada, diante do Náutico-RR.

O departamento jurídico do Bahia entende que a utilização do jogador é irregular porque o Leão não teria feito os procedimentos corretos de uma negociação internacional para trazer o zagueiro, por empréstimo, do Monterrey (México).

O Vitória alega que a transferência foi nacional, pois a documentação de Ramos, que jogou no Palmeiras em 2015, não teria deixado o Brasil após o término do vínculo com o Verdão. E o clube diz que teve a anuência da CBF para proceder dessa forma.

Inquérito

Na terça, 19, a procuradoria do STJD havia pedido abertura de inquérito para apurar a atuação no caso da CBF e do Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-BA), que arquivou a ação do Flamengo de Guanambi pedindo a eliminação do Vitória do Baiano pela suposta irregularidade na escalação de Ramos.

A decisão ainda informa que a ação do Fla de Guanambi permanecerá extinta, pois não é de competência do STJD julgar irregularidades em campeonatos estaduais.

