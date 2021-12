Richarlyson voltará a atuar na lateral esquerda no domingo

No treino desta sexta-feira, 5, o técnico do Vitória, Ney Franco, parece ter perdido definitivamente a paciência com seus laterais canhotos. Se Juan já tinha sido sacado, foi a vez de Mansur sair do time principal novamente para dar lugar a Richarlyson.

Com isso, Cáceres deve retornar ao time principal do rubro-negro para o duelo decisivo diante do Santos, no próximo domingo, 7, às 16h (da Bahia), no Barradão, em Salvador.

Neste sábado, 6 o grupo faz o último rachão do ano antes do jogo derradeiro. O Leão deve entrar em campo com Gatito, Ayrton, Ednei, Kadu e Richarlyson; Neto Coruja, José Welison, Cáceres e Marcinho; Vínicius e Edno.

Outro vetado é o zagueiro Roger Carvalho, que sofreu nesta sexta uma fratura no nariz após tentar cabecear uma bola.

