Richarlyson treina e tem presença certa no sábado

O meia Richarlyson era a principal dúvida do técnico Jorginho, pois o atleta se queixava de dores musculares e não treinou ao longo da da semana. Porém, nesta quinta-feira, 31, o jogador treinou normalmente e assegurou que não sentiu nada. Assim, poderá atuar contra o Grêmio, no sábado, 2, no Barradão, às 21h.

Assim, a única mudança passa a ser a saída de Adriano, que tem contrato com o Grêmio e não poderá atuar, para a entrada de José Wellison. Marcinho permanece entre os titulares no meio. O time deve entrar com Wilson, Euller, Alemão, Kadu e Ayrton; Marcelo, Wellison, Richarlyson e Marcinho; Caio e Dinei.

Corrida

O Leão, juntamente com seu patrocinador, a Caixa, anunciou nesta quinta a Vitória Run, corrida especial para o torcedor rubro-negro que será realizada dia 31 de agosto, no Farol da Barra, e terá três modalidades. Os preços variam entre R$ 80 e R$ 640.

A mais barata é a individual, na qual o corredor fará um percurso de 8 km. A dupla, com 4 km, terá o custo de R$ 160, e a de grupo, com 8 pessoas, será a mais cara. Mais informações pelo site do clube.

adblock ativo