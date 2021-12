O Vitória entrou em campo no início da noite deste sábado, 1º, na Arena do Grêmio, em porto Alegre, com o objetivo de arrancar pelo menos o empate contra os donos da casa.

Com este resultado, o Vitória permanece na 16ª posição, com 34 pontos e pode voltar para a zona de rebaixamento a depender dos resultados dos jogos deste domingo, 2. Já o Grêmio vai a 54 pontos e ocupa o quinto lugar, se aproximando do G4.

Na próxima rodada, que acontece domingo, 9, o Vitória recebe o São Paulo no Barradão, às 16h (horário local). Já o Grêmio pega o Internacional no clássico local. A partida acontece no mesmo dia e horário.

Da Redação Richarlyson faz gol contra e Vitória perde para o Grêmio

O jogo

Oportunidades não faltaram para o Leão baiano sair vitorioso, mas uma falha do atacante Richarlyson deu os três pontos ao Grêmio.

Aos 44 minutos do primeiro tempo, após o cruzamento pela direita de Dudu, o capitão rubro-negro tentou cortar de cabeça e recuar a bola para o goleiro Wilson, que foi pego de surpresa e não segurou.

Como o prório Richarlyson declarou no intervalo do jogo, a falha foi uma "infelicidade". "Acontece. Na hora a gente tenta ajudar, mas o jogo é isso", lamentou.

Apesar do gol contra, o rubro-negro baiano vinha bem na partida, e logo no primeiro minuto quase abre o placar. A jogada começou com Nino pela direita e culminou com o cruzamento de Richarlyson para Edno. Ele cabeceou direto para o gol, mas encontrou o goleiro Marcelo grohe, que espalmou e salvou o tricolor gaúcho.

