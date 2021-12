Ricardo Silva volta ao comando cheio de esperança

Na beira do campo não vai mudar muita coisa. Ricardo Silva esteve no banco do Vitória durante toda Série B, mas apenas com a função de repassar o que Carpegiani desejava. O auxiliar permanece pertinho do campo, mas dessa vez sem o fone de ouvido para escutar o ex-técnico, demitido neste domingo, 21, pela manhã. É da responsabilidade dele comandar o Vitória até o final da competição.

A missão foi dada e Ricardo Silva promete executa-la. "Eu não esperava a demissão e fui pego de surpresa. Agora é tocar o barco para frente e manter o Vitória entre os primeiros. Temos um grande elenco e podemos alcançar nossos objetivos. Tenho certeza que temos condições de acesso e título", alegou Ricardo.

O agora técnico do Leão foge de polêmica. Perguntado sobre a saída de Carpegiani ter sido por influência da insatisfação dos jogadores, Silva prefere falar de futebol. "Não comento sobre isso. Garanto que Carpegiani é um grande treinador e foi responsável também pela campanha. Os motivos que levaram sua demissão é assunto para diretoria e ele. Estou aqui apenas para fazer meu trabalho e assegurar o acesso", esquivou.

Sobre o time que entra em campo, Ricardo prefere não mexer muito na formação de Carpe, pelo menos por enquanto. "No treino de domingo preferi uma conversa com o grupo, que ainda assimila a saída do treinador. No momento, não adianta muita coisa. É mais conversa, colocar a cabeça no lugar. Dentro de campo, não tem muito o que inventar", explicou o novo treinador do Leão, que passou o domingão trabalhando. "Já vi três jogos do CRB. Vou continuar assistindo", completou.

No Vitória, entre interino e efetivo, Ricardo Silva comandou o rubro-negro em 89 jogos. Sua primeira experiência foi em 2009, mas seu marco foi no ano seguinte, em 2010, quando chegou à final da Copa do Brasil. Curiosamente, os últimos dois títulos do clube foi com ele no comando: o Baianão e o Nordestão de 2010.

Desfalques - A notícia não é boa para o Leão. O lateral-esquerdo Gilson sofreu uma lesão muscular e não joga contra o CRB, terça-feira, 23, em Maceió. A diretoria imediatamente entrou em contato com a CBF para solicitar o retorno imediato do lateral-esquerdo Mansur, que estava na seleção sub-20. O atleta deve se dirigir direto para Alagoas, onde se junta ao grupo do técnico Ricardo Silva.

Quem também não atua é Victor Ramos, que ainda está fora por contusão na coxa. A dupla Gabriel Paulista e Josué permanecem na defesa. O grupo viaja nesta segunda, 22, no início da manhã, e treina no Rei Pelé à tarde.

"Vou procurar fazer algum trabalho para deixar os jogadores menos tenso, pois passamos por uma turbulência e precisamos voltar a focar no jogo. Será uma decisão para nós e não podemos vacilar", garantiu o técnico Ricardo Silva.

