Ricardo Silva testa Eduardo Ramos entre titulares

Nada de mistério na Toca do Leão: com a lesão e o consequente afastamento do meia Pedro Ken, Eduardo Ramos deverá ser mesmo o dono da camisa 8 no jogo do próximo sábado, 3 de novembro, contra o Bragantino.

Pelo menos é o que começa a sinalizar o técnico Ricardo Silva: o treinador rubro-negro comandou um trabalho tático na tarde desta quarta-feira, 31, no gramado do Barradão, e lançou mão do jogador no time titular.

Já o meia Tartá reclamou de cansaço muscular e, poupado do treino por orientação dos médicos do clube, apenas correu em volta do gramado. O parceiro de Eduardo Ramos na criação de jogadas, então, foi Willie.

O time considerado titular foi formado por Deola; Nino, Victor Ramos, Gabriel e Gilson; Uelliton, Michel, Eduardo Ramos e Willie; Marquinhos e Elton.

Novos testes - No decorrer da atividade, o comandante do Leão testou três mudanças na equipe e esboçou meio campo formado por três volantes: saíram Michel, Marquinhos e Elton e entraram Rodrigo Mancha, Fernando Bob e William, respectivamente.

O time, então, passou a ser formado por Deola; Nino, Victor Ramos, Gabriel e Gilson; Uelliton, Rodrigo Mancha, Fernando Bob e Eduardo Ramos; Willie e William.

Antes do duelo com o Bragantino, o elenco rubro-negro ainda volta ao batente às 9h desta quinta-feira, 1, e às 8h da próxima sexta-feira, 2. Às 13h45 de sexta, a delegação embarca para São Paulo, de onde seguirá para Bragança Paulista.

