Ricardo Silva faz testes, mas esconde a escalação

De olho no importante duelo do próximo sábado, 3, contra o Bragantino, o técnico do Vitória, Ricardo Silva, voltou a testar formação com três volantes no treino coletivo que comandou na manhã desta quinta-feira, 1, na Toca do Leão.

O treinador tirou o atacante Marquinhos e promoveu a entrada de Rodrigo Mancha. A equipe, então no 4-5-1, foi formada inicialmente por Deola; Nino Paraíba, Victor Ramos, Gabriel Paulista e Gilson; Rodrigo Mancha, Uelliton, Michel, Eduardo Ramos e Tartá; Elton.

Apesar de ter sinalizado para com a intenção de escalar três homens de marcação no meio campo, o treinador, preocupado com as ações de Vagner Benazzi, ex-técnico do rubro-negro e agora treinador do time de Bragança Paulista, diz ainda não ter definido qual será o time titular e que somente revelará a escalação momentos antes de a bola começar a rolar.

"Para ser sincero não tenho a equipe totalmente definida. Tenho um esboço na minha cabeça, mas somente sábado na hora do jogo vou anunciar a equipe. Eu não vou saber a equipe do Benazzi também. A certeza é que voltam Victor Ramos e Gilson", despistou Ricardo Silva.

Relacionados - O treinador do time baiano relacionou 19 atletas para o jogo no interior paulista. Além de Victor Ramos e de Gilson, que voltam de contusões, outra novidade é a presença do jovem zagueiro Clayton, uma vez que Josué está lesionado.

Antes de embarcar para São Paulo às 12h50, o elenco rubro-negro ainda participa de uma última atividade, às 8h30 desta sexta-feira, 2, na Toca do Leão.

