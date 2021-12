Ricardo Drubscky promete títulos em seu primeiro dia na Toca

O discurso de Ricardo Drubscky, novo técnico do Vitória para a temporada de 2015, é um alento para o torcedor rubro-negro que não ganhou nada em 2014.

O novo comandante do Leão foi apresentado nesta segunda-feira, 15, na Toca do Leão, e chegou prometendo a conquista de títulos, principalmente no primeiro semestre, no Nordestão e Baiano. Para Drubscky, as duas primeiras competições serão prioridades e, consequentemente, preparação para o foco mais importante no ano: o acesso à Série A.

"Ainda não conversamos de maneira detalhada todos os assuntos que são pertinentes ao treinador. O objetivo é voltar à Série A do Brasileiro e pleitear a Copa do Nordeste. Falar do Estadual é redundância, pois o título é quase obrigação. Participaremos de quatro competições e vamos querer os títulos de todas. Não vamos montar um elenco para Série A ou B. Queremos um time que brigue por títulos", afirmou, empolgado.

Para assegurar o desejo de levantar troféus, Ricardo Drubscky diz conhecer um pouco os atletas que permaneceram no elenco, mas não abre mão de novos nomes e de um reforço extra da divisão de base.

"Vamos montar um elenco de forma conjunta. Recebi uma lista de reforços mastigados para eu avaliar. Não vamos contratar uma lista de 20 jogadores. Traremos atletas com cautela, em posições que precisamos. Temos um elenco básico interessante. Creio que poderemos trazer mais cinco atletas neste momento. Vamos avaliar", declarou o novo comandante

Base

Ricardo também pretende tratar de forma diferenciada os jogadores das divisões de base. No Atlético Paranaense, o treinador teve um elenco recheado de pratas da casa no acesso de 2012, ocorrendo o mesmo no Goiás este ano. No Leão, o técnico pretende mesclar atletas experientes com os garotos recém-promovidos.

"Não coloco um garoto achando que ele tem que ser Kaká ou Messi. A gente sabe das dificuldades. No estilo 'mineirinho', vou tirando o melhor de cada atleta da base, dando confiança para eles trabalharem. Vai depender dos garotos, se eles vão segurar a onda ou não. Tanto jogadores mais experientes quanto os da base precisam mostrar qualificação", assegurou Drubscky.

O novo treinador traz com ele o auxiliar Gilberto Fonseca. Os demais serão fornecidos pelo próprio Vitória. Seu outro assistente técnico será Carlos Amadeu, ex-treinador do sub-20. O novo auxiliar será responsável pela transição dos atletas da base para o profissional. Na preparação física, Angelo Alves também sai das divisões de base para o profissional. Toda comissão técnica também terá participação efetiva na escolha dos novos reforços.

adblock ativo