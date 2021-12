Ricardo Drubscky, ex-Goiás, é o novo técnico do Vitória

Apenas três dias após ter decretado o seu rebaixamento à Série B, o Vitória anunciou nesta tera-feira, 10, o nome do treinador com o qual vai tentar retornar à Primeira Divisão.

Trata-se de Ricardo Drubscky, que rescindiu contrato nesta quarta, com o Goiás, time que treinou em todo o Brasileirão desta temporada. A equipe alviverde teve campanha mediana. Não sofreu ameaça de rebaixamento, mas também não brigou por objetivos maiores. Terminou em 12º.

Drubscky é mineiro, de Belo Horizonte, tem 54 anos e, além do Goiás, treinou o Atlético-MG em 2001 e o Atlético-PR entre 2012 e 2013. De resto, passou por equipes menores do futebol nacional. Também comandou, em 1996, a Universidad Católica do Equador.

O novo comandante não se encaixa no perfil de técnico que o presidente rubro-negro Carlos Falcão já havia definido para o clube: "Queremos um treinador que tenha vivido a Série B", disse na terça-feira.

No entanto, nos últimos anos, Drubscky teve só uma curta experiência na Segundona do futebol brasileiro. Ele esteve à frente do Joinville, em 2013, por 18 jogos. Após série de seis partidas sem vencer, acabou dispensado. O time catarinense não subiu naquele ano. Em 2014, sem Drubscky, alcançou o acesso à elite como campeão.

O maior feito da carreira do técnico se deu em uma divisão ainda inferior. Em 2011, ele comemorou o título da Série D pelo Tupi-MG.

O mineiro chega ao Barradão, onde será apresentado na próxima segunda-feira, acompanhado do auxiliar Gilberto Fonseca e com contrato válido até o fim de 2015. "É um técnico que nos agrada bastante, foi bem nos últimos clubes que passou. Também estamos trazendo ele por gostar de trabalhar com jogadores da base", explicou o vice-presidente do Leão, Epifânio Carneiro.

Outro nome que estava em pauta no Vitória era o de Ricardinho, ex-jogador que vinha treinando o Paraná.

Atletas

O Vitória também iniciou a negociação com o zagueiro Luiz Gustavo, de 20 anos. A diretoria conversou com o atleta, e ambos demonstraram interesse na permanência do jogador. Até o final desta semana, se iniciará o diálogo com o Palmeiras, que o emprestou nestas duas últimas temporadas.

Outro nome pretendido pelo Leão é o ídolo Neto Baiano, que pode retornar. O atacante não renovou contrato com o Sport e demonstrou desejo de regressar ao Leão. O problema agora é conciliar o salário que o jogador pede com o que o Vitória pretende pagar.

De férias, o elenco só retornará ao batente em 5 de janeiro para a pré-temporada. Até agora, há 18 jogadores no elenco, sem contar atletas da base.

