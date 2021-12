Ricardo David lamenta confusão e garante Vágner Mancini como técnico

Se treinador e jogadores não vão se pronunciar durante essa semana, o mesmo não pode ser dito em relação a Ricardo David, presidente do Vitória.

Nesta segunda-feira, 19, o cartola participou de diversos programas esportivos de diferentes canais de TV a cabo e deu sua versão sobre as polêmicas que cercaram o primeiro Ba-Vi de 2018.

Pela manhã, durante participação ao Bate Bola, da ESPN, David lamentou a confusão ocorrida durante o clássico.

“História deprimente para o futebol baiano. Todos os envolvidos são responsáveis por isso. Ocorreram erros graves de todas as partes”, contou o presidente rubro-negro.

Polêmica dos cartões

Em nota divulgada pelo clube, o Vitória negou que tenha existido alguma orientação da direção para que os jogadores forçassem a expulsão a fim de encerrar a partida por insuficiência de jogadores.

“O Vitória reforça que não houve ordem ou orientação aos atletas por parte da direção para que houvessem expulsões suficientes para que a partida fosse encerrada pelo árbitro do jogo”, diz a nota emitida pelo Leão.

No entanto, a leitura labial realizada por um especialista, a pedido do programa Globo Esporte, indicou que Mancini passa um recado para Ramon, autorizando Bruno Bispo a forçar o segundo cartão.

Questionado sobre a opinião do especialista durante participação no programa +90, do canal Esporte Interativo, Ricardo David indicou que o Rubro-Negro desconsiderou a opinião do profissional, por se tratar de um torcedor do Bahia.

“Se a gente consultar as redes sociais do especialista, ele é fanático torcedor do Bahia. Então nenhuma atitude será tomada a partir de um especialista que é torcedor do Bahia”, disse David, que depois aproveitou para garantir o treinador no cargo.

“Eu confio absolutamente no meu treinador, é um profissional de altíssimo nível. (...) O Mancini é nosso treinador e vai nos dar muita alegria ainda esse ano”, projetou David.

À noite, o canal ESPN convidou peritos para analisar a imagem, que não cravaram o que o técnico teria falado, mas disseram que é “alta” a chance que Mancini tenha dito a frase indicada pelo especialista baiano.

“Tudo indica que sim. Parece que ele fala ‘amare’, enquanto ainda está de perfil. Como ele vira o rosto antes de completar o ‘amarelo’ até o final, cria a dúvida sobre a última palavra”, disse o perito ouvido pela ESPN.

adblock ativo