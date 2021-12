Rhayner volta e Vitória está pronto para pegar Atlético-GO

Após cumprir suspensão de um jogo por levar três cartões amarelos, Rhayner treinou na manhã desta quinta-feira, 4, com o time na preparação para o jogo contra o Atlético-GO nesta sexta-feira, 5, às 19h30, no Barradão. O argentino Escudero foi poupado, mas vai a campo pegar a equipe de Goiás.

No último treino, Wesley Carvalhocomandou um treinamento tático, acertando o posicionamneto da equipe e mostrar aos jogadores um vídeo de como o adversário joga. Vander, com uma fratura na mão esquerda, está fora da partida, assim como os zagueiros Luiz Gustavo e Maracás, que continuam lesionados.

O triunfo pode levar o Vitória ao G4 da Série B. Com 9 pontos e na sexta posição, o rubro-negro está um ponto atrás do América-MG, quarto colocado, o Macaé, quinto, ambos com 10 pontos. Com 11 pontos está o Bahia, terceiro colocado.

adblock ativo