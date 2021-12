Rhayner pode voltar ao Leão e ser quinto reforço de 2018

Depois de acertar as contratações de Lucas, Denilson, Bryan e Lucas Marques, o Vitória pode anunciar Rhayner como quinto reforço para a temporada. Em 2017, o atacante disputou 26 partidas pelo Kawasaki Frontale-JAP e marcou três gols.

Em entrevista para o GloboEsporte.com, Erasmo Damiani, diretor de futebol do Leão, falou sobre um contato inicial com o empresário do jogador. “Uma conversa inicial com empresário, mas não está 100% de voltar para o Brasil. É um atleta que passou, a torcida gosta, tem vínculo com o clube, mas tem que ver várias coisas”, explicou Damiani.

O atacante de 27 anos defendeu o Vitória em 2015, na campanha do acesso para a Série A. Ao todo, foram 42 jogos e oito gols marcados com a camisa do Leão.

Rhayner também acumula passagens por Bahia, Fluminense, Náutico e Tombense. O último clube que o atacante defendeu no Brasil foi a Ponte Preta, em 2016.

Reencontro

Caso acerte o retorno ao Rubro-Negro, Rhayner vai reencontrar Vagner Mancini, que foi seu treinador na passagem pela Toca do Leão.

