Rhayner e Pedro Ken são dúvidas contra Sampaio Corrêa

O técnico do Vitória, Vágner Mancini, pode ter dois desfalque para a partida diante do Sampaio Corrêa no próximo sábado, 11, às 16h30, no estádio do Castelão, no Marnahão. O atacante Rhayner e o meia Pedro Ken ficaram de fora do treino desta segunda, 17, no gramado do Barradão, e são dúvida.

Eles ficaram no departamento médico do Vitória e a escalação para confronto não está confirmada. Rhayner se queixou de dores musculares e por isso não desceu para o gramado. Já Pedro Ken, que se recupera de contusão no tornozelo, realiza tratamento intensivo e durante a semana será reavaliado para saber se tem condições de jogo.

Dunrate a atividade, o treinador Mancini também não contou com o meia Escudero, poupado, e com o atacante Elton, liberado para tratar de assuntos pessoais, além de Fernando Miguel e Rogério. O último fez apenas trabalho na academia, pois aguarda a definição da transferência para o São Paulo. O restante do elenco participou de atividade com bola.

Improvisado

Para a partida contra a equipe maranhense, o comandante rubro-negro não terá à disposição o lateral-direito Diogo Mateus, que recebeu o terceiro cartão amarelo.

Segundo Mancini, em entrevista após o confronto contra o Santa Cruz, a tendência é que o coringa Diego Renan seja improvisado na posição e Euller comece como titular na esquerda.

Na terça, 18, o elenco do Vitória volta ao batente em dois períodos. Pela manhã, a partir das 10h, faz trabalho físico na academia da Toca do Leão, e, à tarde, trabalha com bola no estádio de Pituaçu.

