Rhayner e Escudero voltam a treinar com o grupo do Vitória

Os jogadores Rhayner e Escudero, titulares absolutos do meio de campo do Vitória, retornaram às atividades nesta terça-feira, 27, em treinamento realizado no estádio Barradão, visando o duelo contra o time do Náutico, sábado, 31, às 16h10 (horário da Bahia). Com cansaço muscular, os dois atletas ficaram de fora do treino de segunda, 26.

O técnico Vagner Mancini comandou um trabalho de finalizações e posse de bola em campo reduzido. O volante Luiz Gustavo, recuperado de lesão, participou normalmente das atividades.

Já o zagueiro Kanu, foi poupado e fez musculação na academia do clube. Ele volta a treinar junto com todo o elenco nesta quarta, no campo do Barradão. Pedro Ken, que perdeu o pai na manhã da segunda, volta para Salvador nesta quarta-feira, 28, e será reintegrado ao grupo.

*Colaborou Moysés Suzart

