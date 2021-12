Rhayner diz que o Vitória deve ditar ritmo fora de casa

Após ficar de fora do jogo contra o Paraná na última sexta-feira, 16, o meia Rhayner volta a ser uma das opções do técnico do Vitória, Vagner Mancini, para o confronto contra o CRB, neste sábado, 24, no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).

O atleta destacou em entrevista, na tarde desta terça-feira, 20, que o time rubro-negro deve ter mais posse de bola e comandar as ações em jogos longe de Salvador. "A gente tem que tentar ficar com a bola no pé para que os adversários ofereçam o mínimo de perigo possível e tentar ditar o ritmo de jogo. Vamos pegar uma equipe que está vindo de uma ascensão muito grande. É um jogo extremamente cuidadoso e que pode ser decidido nos mínimos detalhes", afirmou.

Rhayner tem sido um dos "xodós" da torcida após as boas apresentações e entrega dentro de campo, mas os cartões amarelos acumulados, em sua maioria por reclamação, tem deixado o jogador preocupado. "Nessa fase final, ninguém quer ficar de fora. O Pedro Ken e o Diego Renan, que não vão jogar essa partida, falam que não queriam estar de fora de partida nenhuma até o final do campeonato, ainda mais agora que estamos lutando em uma briga acirrada pelo acesso e ainda estamos na disputa pelo título", disse o jogador.

Atenção especial

Questionado sobre pontos fortes do time adversário o jogador disse desconhecer a equipe, mas que um jogador merece atenção especial. "Não conheço muito o time, só mesmo o estilo do Zé Carlos, de sempre brigar ali na frente. Um cara muito oportunista e que devemos ficar atentos", relatou.

Rhayner diz que fica distante da televisão quando o assunto é secar os adversários, e afirma que o foco é o triunfo dentro de campo, mas não dispensa uma 'mão amiga'."Eu não procuro assistir aos jogos para não torcer para nenhum time. Torço para que façamos o nosso papel dentro de campo. Se a gente estiver vencendo, que os resultados coincidam com a tabela para que tudo dê certo no final. Enquanto a gente estiver fazendo o nosso papel, eu estarei despreocupado em torcer para os outros times, mas se a tabela ajudar vai ser essencial", concluiu.

Treino em dois períodos

Com o retorno do goleiro Gatito Fernández, após viagem para o Paraguai, o Vitória treinou em dois períodos nesta terça, visando a partida contra o CRB. Pela manhã, o técnico Vagner Mancini trabalhou com a equipe no estádio de Pituaçu. À tarde, os jogadores foram para a sala de musculação. O elenco rubro-negro volta às atividades nesta quarta-feira, 21, às 15h, no gramado do Barradão.

