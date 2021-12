Rhayner aciona Vitória na Justiça e audiência será nesta quinta

O Vitória ganhou mais uma dor de cabeça para esta semana. O atacante Rhayner, que defendeu as cores do clube até o final do ano passado, acionou o Leão na Justiça do trabalho, alegando uma dívida referente a salários, imagens, férias, auxílio-moradia, 13º e FTGS atrasados a partir do mês de outubro. A cobrança giraria em torno de R$ 600 mil líquidos.

Em contato com o Portal A TARDE, o diretor jurídico do clube, Manoel Machado, informou que a audiência entre o clube e o atleta está agendada para ocorrer nesta quinta-feira, 27, na 6ª Vara do Trabalho. Na ação, o total de verbas em atraso seria de, aproximadamente, R$ 678 mil, sendo R$ 593 mil líquidos.

Rhayner teve passagens pelo Vitória em 2015 e 2018. Na última, o atacante chegou no início do ano e permaneceu até dezembro, deixando o clube após o rebaixamento para a Série B. Nesta passagem, ele atuou durante 33 partidas e marcou dois gols.

