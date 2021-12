Revoltados, torcedores tentam invadir vestiários do Barradão

O rebaixamento da dupla Ba-Vi neste domingo, 7, rendeu aos tricolores e rubro-negros posturas antagônicas diante do tenebroso cenário. Se por um lado, apesar de chateados, os torcedores do Bahia demonstravam certo conformismo com a queda à Série B, por outro, os rivais perderam 'a cabeça'.

Com a bola ainda rolando, já era possível ver nas arquibancadas do Barradão mensagens de protesto: "Fora Falcão" e "Diretoria um ano de vergonha".

O pior ainda estava por vir. Findado o revés por 1 a 0 diante do Santos, que, consequentemente, decretou a queda do Vitória para a Série B, cerca de 300 torcedores da maior organizada do clube, Os Imbatíveis, tentaram invadir os vestiários do Barradão.

Porém, foram contidos por um cordão de isolamento feita pela Tropa de Choque da Polícia Militar, que chegou a utilizar bombas de efeito moral. Em meio a confusão, dois veículos da imprensa (Rede Bahia e Tribuna da Bahia) foram depredados. Revoltados, os torcedores entoavam cânticos contra os jogadores.

Mas o principal alvo da fúria da torcida rubro-negra era o presidente do clube, Carlos Falcão, que chegou a comentar sobre o protesto. "É uma manifestação de raiva de uma torcida que tem o direto de protestar e criticar. Nem a diretoria, nem a comissão, nem os jogadores fizeram a parte que lhes cabia. Eles têm o direito de criticar", disse o mandatário, em entrevista ao canal fechado SporTV.

Em seguida, Falcão prometeu: "Eu posso dizer à Série A é que aguarde que em breve estaremos de volta". O protesto durou cerca de meia hora.

Confirmada a queda, a diretoria publicou uma nota no site oficial do clube [leia na íntegra abaixo], ressaltando: "2014 não é um ano para ser esquecido. Pelo contrário, servirá de exemplo e de aprendizado."

