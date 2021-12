Revista mexicana coloca Vitória como clube mais valioso do Nordeste

O Esporte Clube Vitória é o clube mais valioso do Nordeste, segundo a edição mexicana da revista Forbes, divulgada no fim de julho. O Rubro-Negro baiano foi avaliado em 59 milhões de dólares (cerca de R$ 221,5 milhões) e é o único nordestino na lista, despontando na 43ª posição, dentre as 50 agremiações mais valiosos da América.

Entre os brasileiros, o Leão está na 12ª colocação. Além do Vitória, mais 13 brasileiros estão na pesquisa: Grêmio, Internacional, Flamengo, Santos, São Paulo, Atlético-PR, Vasco, Cruzeiro, Atlético-MG, Fluminense, Botafogo, Corinthians e Palmeiras (confira lista abaixo).

Vale ressaltar que o ranking elaborado pela revista do México leva em consideração três critérios: o valor da marca, os valores dos jogadores que são do clube e o valor do estádio (caso seja particular).

O líder da lista na América é o Corinthians, avaliado em US$ 462,2 milhões, seguido de perto pelo Palmeiras (US$ 424 milhões) e logo após o Los Angeles FC (EUA) (US$ 406 milhões).

