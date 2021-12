Revista diz que Vitória é o clube mais valioso do Nordeste

A Forbes apontou o Vitória como o clube mais valioso do Nordeste e o 10º do Brasil. A edição mexicana da publicação fez um levantamento dos 50 clubes mais valiosos da América e avaliou o Rubro-Negro em R$ 158 milhões.

Na lista, o Leão ficou no 39º lugar, à frente do Sport, outro nordestino, na 45ª posição. O primeiro clube da relação também é brasileiro: Corinthians. São considerados três critérios: valor dos atletas do clube, custo do estádio (se for particular) e valor da marca.

adblock ativo