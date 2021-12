Reunião nos próximos dias discutirá futuro do atacante Élton

De férias em Itaberaba, o artilheiro Elton revelou o desejo de continuar defendendo o Leão, em 2016. "As duas vezes que vim para aqui, ajudei o time a voltar para a primeira divisão. Já tá na hora de jogar a Série A pelo Vitória", afirmou o atacante baiano, que marcou 10 gols pelo rubro-negro e foi o líder de assistências (6) da equipe na Série B do Brasileiro.

Na próxima semana, o empresário de Elton, Marcelo Robalinho, deverá vir a Salvador para conversar sobre a situação do atacante com os dirigentes do Vitória. "Surgiram outras coisas aqui no Brasil e no exterior, mas a preferência é permanecer no Vitória", disse o jogador.

No primeiro semestre, Elton não teve um bom desempenho. "Eu não fiz pré-temporada com o grupo e cheguei no final do trabalho. Isso me prejudicou um pouco. Tive que lutar para ser titular e consegui. Isto me deu mais confiança e o necessário ritmo de jogo", recordou.

Elton ganhou a posição do amigo Neto Baiano. No Baianão, ele nem balançou as redes. Na Copa do Brasil fez um gol, no empate de 1 a 1 em Alagoas com o ASA. Nesta segunda passagem pelo rubro-negro, Elton chegou a sofrer críticas de torcedores e parte da imprensa. "O que estas pessoas não entendem é que eu procurei jogar para o time, abrindo espaço para outros companheiros fazerem os gols. Mas não deixei de fazer os meus".

Para Elton, o gol mais importante marcado por ele na Série B foi o último contra o Luverdense. "A partida já estava resolvida com os gols do Escudero e do Kanu, mas para mim serviu como desabafo contra quem ainda duvidava de meu valor. Teve também o gol diante do Santa Cruz, um concorrente direto, que nós precisávamos vencer", recordou.

Nesta guerra para vencer os defensores, Elton contou com a "ajuda" de um aliado: o filho Enzo, que nasceu este ano. "Em todos os jogos que ele entrou em campo comigo, eu marquei gols. O presidente Raimundo Viana até brincou comigo: 'você tem que levá-lo a todos os jogos, inclusive os fora de casa' (risos). Enzo, a Gabriela (mulher do atacante) e toda família me deram muita força para vence os obstáculos e hoje poder comemorar este acesso do Vitória".

Elton promoveu no último domingo, 6, em Itaberaba, um baba com a presença de vários jogadores profissionais, entre eles Neto Baiano, Jorge Wagner e Kanu. "Foi uma festa muito bonita no Estádio da Primavera. Fiz três gols e meu time derrotou o Ajax, uma equipe que ajudei a fundar aqui na cidade, por 4 a 3".

Para os torcedores do Vitória, Elton deixou uma mensagem de fim de ano. "Quero desejar a todos rubro-negros um feliz Natal e um ano novo de muitas alegrias, com a conquista de títulos. Se Deus quiser estaremos juntos para lutar por eles", concluiu.

