Reunião do Conselho discute o 2016 do Vitória

Uma reunião do Conselho Deliberativo do Vitória, agendada para esta segunda-feira, 28, às 18h, na Toca do Leão, discute o futuro do clube para 2016. No texto de convocação, publicado há 13 dias no site oficial, eram dois tópicos a serem discutidos.

O primeiro é a proposta orçamentária para a próxima temporada. A diretoria do clube deve apresentar para aprovação do Conselho um orçamento total na casa dos R$ 90 milhões. Se confirmado, seria 20% maior do que o orçamento deste ano.

A expectativa positiva se deve à perspectivas consequentes do retorno à Série A e pelo aumento das cotas de TV, que somaram R$ 36 milhões neste ano e tendem a superar os R$ 40 milhões em 2016.

Já o segundo tópico da reunião era, pelo texto, "o que ocorrer". No entanto, essa pode ser a parte mais polêmica. Os conselheiros devem aproveitar o encontro para discutir a reforma do estatuto, que foi aprovada há oito dias em uma assembleia geral extraordinária dos sócios.

Contudo, a diretoria executiva do clube e a maioria dos conselheiros afirmam não reconhecerem a assembleia, pois o projeto de reforma e a convocação do encontro dos sócios teriam sido feitas à revelia e de forma irregular. Um processo corre na Justiça para anular os efeitos da assembleia geral.

A maioria dos conselheiros pede que o projeto seja refeito, sendo mantida a aprovação das eleições diretas para presidentes, mas modificando uma série de outros pontos que eles alegam que não teriam sido discutidos.

