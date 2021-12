Reunião discute alteração do Estatuto do Vitória na próxima sexta

O presidente do Conselho Deliberativo do Vitória, Robinson Santos Almeida, convocou nesta quinta-feira, 21, uma reunião extraordinária do Conselho Deliberativo para o dia 29, para debater o texto de alteração do Estatuto Social do Clube.

O texto de alteração será proposto na Assembleia Geral do dia 31. Para revisá-lo com antecedência, Robinson convocou a reunião dividindo-a em três partes. A 1ª convocação será às 18h, com a maioria dos membros do Conselho, a 2ª acontece às 18h30 com um terço dos seus membros, no mínimo. Já a 3ª ocorre às 19h com qualquer número.

A reunião será realizada no auditório do Complexo Barradão.

adblock ativo