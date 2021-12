Reunião com presidente marca reapresentação do Vitória

O elenco do Vitória se reapresentou nesta quinta-feira, 20, no Barradão, visando o duelo contra o Figueirense, no domingo, 23, em Santa Catarina. Quem atuou mais de 45 minutos contra o Coritiba, na quarta, 19, participou de uma atividade regenerativa na academia.

Antes da atividade, jogadores e comissão técnica se reuniram com o presidente Carlos Falcão e outros membros da diretoria. O teor da conversa não foi divulgado.

Para o jogo deste domingo, o técnico Ney Franco não vai poder contar com Luiz Gustavo, vítima de dores no joelho direito. O médico José Olímpio falou sobre a situação do volante, que não deve mais atuar este ano. "Ele está com uma lesão no ligamento posterior do joelho direito. Existe a possibilidade [de não jogar mais]. Depende da evolução".

Outro que desfalca o time é o meia José Wellison. Ele recebeu o terceiro cartão amarelo diante do Coxa e não joga. Em compensação, Richarlyson retorna após cumprir suspensão.

A delegação do Vitória antecipará a viagem para o Sul do País. O time treina na manhã desta sexta, 21, e viaja em seguida para a capital catarinense. No sábado, 22, o treinamento acontecerá no CT do Avaí.

adblock ativo