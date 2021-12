Retorno de Victor Ramos para o Vitória não é confirmado pelo clube

As informações que têm circulado nas redes sociais sobre o possível retorno do zagueiro Victor Ramos para o Vitória não foram confirmadas pela assessoria de comunicação do clube.

No Instagram e Facebook, algumas páginas da torcida rubro-negra tem comentado sobre a volta do atleta para o elenco, mas, apesar das especulações, o Vitória diz que "não tem nada para falar sobre o assunto".

O zagueiro defendeu o Leão nos anos de 2009, 2012 e 2016, e, atualmente, encontra-se sem clube.

