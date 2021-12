Retorno de Kanu garante novo gás ao Vitória

Desde que voltou de uma contusão e entrou em campo pelo Vitória, Kanu só tem vivido bons momentos no time: o zagueiro participou dos últimos três jogos do Leão – justamente os três jogos de invencibilidade no Campeonato Brasileiro. Antes disso, recuperava-se de uma lesão no joelho, que o tirou de campo desde a decisão do Campeonato Baiano, realizada no final de maio.

O bom desempenho do Vitória com Kanu não é de agora: na temporada, o clube só perdeu com ele em campo duas vezes: uma contra o Paraná, na Copa do Brasil, e outra contra o Bahia, pelo Nordestão.

O zagueiro fez sua estreia no Brasileirão diante do Atlético-MG, jogo que o Vitória venceu por 2 a 0, e entrou em campo novamente contra o Botafogo, partida na qual o Leão foi buscar empate após estar perdendo por 2 a 0.

Na última partida, no domingo, ante o Sport, Kanu foi decisivo e colaborou em dois dos três gols do Rubro-Negro no triunfo de 3 a 1: ele deu o passe para o primeiro e marcou o segundo.

Nem mesmo o jogador se lembra de ter feito uma atuação tão determinante quanto essa, que resultou no seu terceiro gol na temporada.

"Não lembro, não (de ter dado assistência e marcado no mesmo jogo). Mas fico feliz em poder ajudar a equipe dessa forma, com gol e passe. Ainda mais contra um adversário que é difícil, como o Sport, que jogou em casa, com o apoio da torcida", pontuou.

Apesar de acreditar que o Vitória "entrou no campeonato", Kanu fez questão de ressaltar que a equipe está mais preocupada em pensar numa partida de cada vez.

"A vitória de domingo já passou e a gente está focado no jogo contra o Santos, amanhã", frisou. O Vitória recebe o clube paulista às 19h30.

Mudanças em campo

Essa última foi a escalação mais cautelosa que o treinador Alexandre Gallo montou desde que assumiu o comando do Leão, no início do mês. Com quatro homens no meio-campo e sem centroavante, o Vitória jogou mais compactado e forçando os contra-ataques, o que acabou sendo eficiente para a equipe.

Kanu desconversa sobre como prefere jogar, mas apontou que o técnico tem tentado oferecer mais opções táticas para a equipe.

"Gallo teve pouco tempo pra trabalhar, mas é um cara que cria bastante jogadas diferentes, tenta construir a movimentação da gente de trás pra frente, compactar a equipe no meio de campo para recuperar a bola e sair com velocidade. Bola parada a gente vem ensaiando, e Gallo vem procurando fazer coisas diferentes", disse o zagueiro.

adblock ativo