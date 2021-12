Retorno de Fernando Miguel acirra disputa entre goleiros

Escolher um goleiro para ser titular no Vitória é 0 melhor exemplo para a expressão 'tanto faz'. Seja Gatito Fernández, seja Fernando Miguel, o torcedor rubro-negro sabe que a camisa 1 estará bem representada dentro de campo.

Ambos tiveram histórias parecidas nesta temporada. Sofreram lesões, enfrentaram a desconfiança e viraram ídolos. No início do ano, o paraguaio Gatito machucou um joelho e abriu caminho para Fernando Miguel, que de quarta opção se tornou titular. Uma grata surpresa.

"Sabia que poderia demorar a surgir uma oportunidade, mas sempre tive a convicção de que eu seria coroado quando tivesse a oportunidade. Não acredito muito em destino, tenho minha fé e minha postura de que, se eu fizer o melhor todos os dias, sem dúvidas as coisas vão acontecer. E aconteceu daquela forma. Depois, só dependia de mim manter meu posto", disse Fernando, titular durante 31 jogos na temporada, 14 deles na Segunda Divisão.

O problema é que o destino também prega peças. Titular incontestável e pegador de pênaltis, Fernando Miguel se machucou no triunfo do Vitória contra o Ceará, fora de casa. Uma lesão na coxa que o tirou dos gramados por dois meses. Sem Wilson, que se transferiu para o Coritiba, a chance virou de lado. Gatito ganhou nova chance e, como o colega, soube aproveitar.

"Nunca tive lesão em toda minha carreira, aquele dia foi um baque muito grande pra mim. Aceitar que teria que ficar de fora por algum tempo foi muito difícil. Só de estar de volta já é muito bom. Agora é trabalhar e aguardar uma nova oportunidade", afirmou Fernando Miguel.

Pendurado

Uma nova oportunidade pode surgir a qualquer momento, pois Gatito está pendurado. Porém, ele não pretende receber o terceiro cartão amarelo tão cedo. Sua última advertência foi contra o Santa Cruz. Desde então, são 13 jogos na berlinda.

"Estou fazendo bons jogos. O time também está correspondendo. Quando o time está bem, faz com que no trabalho do goleiro dê tudo certo. É um bom momento para mim, o melhor desde que cheguei", avaliou Gatito, em discurso muito parecido com o do colega e concorrente.

Ambos garantem que não existe desrespeito nesta disputa. São amigos e têm contrato com o Leão até dezembro. Fernando Miguel garante que não assinou renovação, mas está perto dela, assim como Gatito Fernández.

Nesta quarta-feira, 28, eles participaram de treinos técnicos e táticos. Nesta quinta, 29, no Barradão, as atividades serão fechadas à imprensa.

