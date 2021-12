Resfriado, Elton é poupado e não treina em Maceió

Resfriado, o artilheiro do Vitória na Série B do Campeonato Brasileiro, Elton, não participou do treino da tarde desta segunda-feira, 22, em Maceió-AL. A atividade foi a última antes da partida da noite desta terça, 23, contra o CRB, no Estádio Rei Pelé.

O centroavante rubro-negro, no entanto, não preocupa e está confirmado para encarar o alvirrubro alagoano, em partida válida pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O elenco do time baiano treinou no CT do CSA, no bairro de Mutange. Na atividade, o mais novo técnico do clube, Ricardo Silva, reuniu o grupo e, com auxílio de um quadro magnético, mostrou como quer que a sua equipe atue. Posteriormente, o preparador físico Ednilson Sena comandou o aquecimento.

Além de Elton, Ricardo não contou com Mansur, que chega da Granja Comary, em Teresópolis, somente às 23h. Em campo, o treinador comandou um trabalho tático e promoveu os últimos ajustes na equipe. Os jogadores também aprimoraram a pontaria em jogadas de finalização.

Para a partida, o treinador rubro-negro não poderá contar com Victor Ramos e com Gilson, ambos lesionados, e nem com William, que cumpre suspensão por ter recebido o terceiro cartão amarelo contra o Atlético-PR.

Confira a lista de relacionados para a partida:

Goleiros - Deola e Douglas.

Laterais - Nino, Léo e Mansur.

Zagueiros - Clayton, Josué e Gabriel.

Volantes - Mineiro, Uelliton, Rodrigo Mancha e Michel.

Meias - Eduardo Ramos, Tartá e Pedro Ken.

Atacantes - Marquinhos, Elton, Willie e Dinei.

