Reservas do Vitória perdem para o sub-23 em jogo-treino na Toca

Sob o comando do auxiliar técnico Flávio Tanajura, o elenco do Vitória se reapresentou nesta segunda-feira, 20, na Toca do Leão, após o vexame em casa diante do São Bento, pela Série B do Campeonato Brasileiro.

Os titulares fizeram apenas um treino regenerativo. Os reservas realizaram um coletivo contra a equipe sub-23, que serviu como preparação para a estreia no Brasileirão de Aspirantes, contra o Corinthians, na próxima quinta, 23, no Barradão.

No jogo-treino, a base venceu os profissionais por 3 a 1, com gols de Eron, Júlio e Luan Gabriel. Matheus Rocha descontou para o time principal.

A boa notícia na atividade foi o retorno do lateral-direito Van, do meia Ruy e do atacante Caíque Souza, que se recuperaram de lesão e treinam normalmente com o restante do elenco.

O Vitória volta a campo pela Segundona no próximo domingo, 26, às 16h, contra o Atlético-GO, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia, pela quinta rodada.

adblock ativo