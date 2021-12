Reservas do Vitória fazem jogo-treino 'quente' na Toca

Enquanto os titulares do Vitória faziam o tradicional regenerativo, os reservas participavam de um jogo-treino contra o Santo Amaro, seleção que disputa o Intermunicipal. O duelo tinha caráter amigável, mas parece que nem todos os atletas seguiram a cartilha. Ainda no primeiro tempo, Mansur se desentendeu com um atleta rival e quase sai briga. A turma separou a tempo.

O duelo terminou com o triunfo rubro-negro por 3 a 0, com gols de Vander ,Willie e Marcos Júnior. A boa surpresa foi a presença do uruguaio Luis Aguiar, que não sente mais dores musculares. O zagueiro Ednei, que está no clube fazendo testes, também jogou.

O técnico Jorginho colocou em campo Gustavo, Nino Paraíba, Dão, Ednei e Mansur; Luiz Gustavo, Josa e Luis Aguiar; Vander, Willie e William Henrique. No segundo tempo, Fernando Miguel, Danilo Tarracha, Neto Coruja, Léo Costa, Marcos Júnior e Vinícius foram testados.

