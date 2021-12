Reprovado em exames, João Paulo não fica no Vitória

Anunciado no início desta semana como novo reforço do Vitória, o lateral-esquerdo João Paulo, de 22 anos, não vai ficar no clube. Ele chegou nesta quarta-feira, 3, a Salvador para realizar exames médicos na Toca do Leão, nos quais foi reprovado.

Segundo o médico Ivan Carilo, o jogador, que veio do Mogi Mirim, tem uma fratura no pé direito e demoraria mais dois meses para se recuperar totalmente e ficar apto a jogar. Ainda de acordo com Carilo, o Vitória decidiu não fechar com o lateral por conta da urgência que tem em contratar um atleta para o setor.

João Paulo, que já viajou de volta a São Paulo, disputou o Campeonato Paulista, mas, por conta dessa lesão, ficou de fora das primeiras rodadas da Série C.

O outro lateral que o Leão contratou nos últimos dias - Daniel Borges, 20 anos, este destro - já foi aprovado nos exames, mas ele ainda não foi apresentado oficialmente porque seu contrato está sendo revisto. O Vitória quer comprar 50% de seus direitos econômicos.

