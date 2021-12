Representante se defende após acusações de Escudero

O suspense entre Vitória e Escudero chegou ao fim nessa quarta-feira, 3. Com isso, trocas de acusações surgiram de todos os lados no intuito de encontrar um responsável pelo desfecho negativo. O mais novo capítulo dessa novela se deu na manhã desta quinta, 4, com a posição da Salvador Soccer, empresa que representa o atleta no Brasil.

De acordo com o meia, os valores oferecidos durante o começo das negociações foram modificados, de modo que ele terminaria 'pagando para trabalhar'. Por outro lado, o Vitória garantiu que o desgaste se deu através de um desentendimento entre o argentino e a Salvador Soccer.

Em nota, os representantes do atleta alegaram que Damián Escudero sabia, sim, do valor oferecido pelo Rubro-Negro. "[...] Ressalte-se que o atleta tinha pleno e total conhecimento da proposta de 35 mil reais fixos mais produtividade, tanto ele quanto o agente José Luiz Galante, não sendo correto ele vir a público dizer que não sabia da proposta", defendeu-se a empresa.

Durante o posicionamento, a Salvador Soccer alegou, inclusive, que chegou a ceder ao atleta a sua comissão de R$ 22 mil reais para que a negociação se concretizasse, proposta inicialmente aceita pelo jogador. No entanto, após descobrir que esse valor seria pago em duas parcelas, o argentino se recusou a levar as conversas adiante.

