Renovações estão cada vez mais distantes no Vitória

O final feliz que a torcida rubro-negra espera para as renovações de contrato de seus principais atletas na campanha de retorno à Série A está cada vez mais distante.

As negociações, que começaram há uma mês, só conseguiram um acordo de novo vínculo com o lateral esquerdo Diego Renan e o goleiro Fernando Miguel, que terminou a temporada como reserva.

Já as conversas com o titular, Gatito Fernandez, não evoluíram. Além de não querer a redução salarial proposta pelo Vitória, o goleiro paraguaio negocia o recebimento de uma dívida que o clube tem com ele desde julho de 2014, quando foi contratado.

O meia Pedro Ken também parece distante do acerto. Recentemente, declarou que merecia ser mais valorizado pelo Vitória. O zagueiro Guilherme Mattis, o lateral-direito Diogo Mateus, o volante Amaral e o centroavante Élton seguem em negociações.

Por outro lado, o meia Escudero, principal ídolo da torcida, e o atacante Rhayner não chegaram a um acordo e assinaram com outras equipes.

adblock ativo