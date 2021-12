Renovação de Escudero segue indefinida no Vitória

A renovação do meia Escudero para a próxima temporada ainda segue indefinida no Vitória. Segundo o vice-presidente Carlos Falcão, o procurador do argentino, Dario Bombini, fez uma proposta fora da realidade financeira do clube para que o atleta renovasse para a próxima temporada,

"Gostamos muito do trabalho desenvolvido pelo Escudero, mas ele não é nenhum Ronaldinho Gaúcho, que além de ser um jogador fenomenal traz para o clube onde joga um alto retorno publicitário. Não vou fazer nenhuma loucura e fugir do orçamento traçado para manter ou contratar qualquer jogador", informou.

No entanto, é desejo de Falcão, que na próxima segunda-feira, 16, vai assumir a presidência, no lugar de Alexi Portela, e dos futuros diretores do Leão continuar contando com o bom futebol de Escudero e do atacante Maxi Biancucchi - cujo contrato também se encerra no final do ano - em 2014.

