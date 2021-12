Rend volta a treinar normalmente e pode ser opção contra Operário-PR

O Vitória poderá ter uma novidade para o duelo contra o Operário-PR. Recuperado de lesão, o volante Guilherme Rend foi reintegrado ao grupo rubro-negro e participou normalmente dos trabalhos nesta quarta-feira, 1º, no CT Manoel Pontes Tanajura. O atleta não entra em campo desde a partida contra o CRB, em março deste ano, pela Copa do Nordeste.

As atividades desta tarde tiveram início com um aquecimento, comandado pelo preparador físico. Os treinamentos com bola, sob o comando de Wagner Lopes, foram um tático para observar o possível substituto do lateral-esquerdo Roberto, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Encerrada a atividade, o comandante rubro-negro passou a treinar ações para o último terço do campo com a finalidade de aprimorar o fundamento de finalização.

Avaliado pelos médicos do clube, o meia Sergio Mota foi liberado para treinar à parte com o preparador físico Rodrigo Santana. O jogador se recuperou do edema na região do músculo reto femoral.

Já o meia Eduardo segue em tratamento do trauma sofrido no joelho, e dando volta em torno dos campos. O lateral-direito Raul Prata segue em tratamento da lesão grau 1 na posterior da coxa direita.

A equipe cumprirá, contra o Operário-PR, o 22º jogo pela competição. O duelo será na manhã de sábado, 4, às 11h, no Estádio Germano Krüger, na cidade de Ponta Grossa, no Paraná.

