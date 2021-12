Renato Cajá volta a sentir tornozelo e acaba vetado

Mais problemas na Toca do Leão: um dia depois de ter comemorado o retorno de Maxi Bianucchi e de Renato Cajá, o técnico Caio Júnior perdeu nesta sexta-feira, 7, mais três jogadores para a partida de domingo, 9, contra o Atlético-PR.

A principal baixa é a de Renato Cajá: na tarde desta sexta, o camisa 10 rubro-negro treinava normalmente com os demais membros da equipe, mas voltou a sentir dores no tornozelo e acabou vetado pelos médicos do clube.

Na última quinta, Cajá havia dado uma resposta positiva aos médicos do Vitória depois de ter participado de uma corrida leve juntamente com Maxi Biancucchi, outro que também não havia enfrentado o Grêmio, na última quarta-feira, 5, em Porto Alegre.

Com o novo veto, o jogador somente deverá ficar à disposição do técnico Caio Júnior para a partida do dia 7 de julho, contra o Goiás, no Serra Dourada. Já Biancucchi, curado de uma gripe, está confirmado.

Mais desfalques - Caio Júnior, que já sabia não poder contar com Neto Coruja, também vetado pelo departamento médico, ainda recebeu nesta sexta a notícia de que Dinei e Vander também estão fora do jogo contra o Furacão.

Para a vaga no ataque, Giancarlo é o mais cotado. Mas o atacante Rômulo foi regularizado recentemente e também briga pela posição. No treino desta sexta, Victor Ramos, Gabriel, Danilo Tarracha, Cáceres, Michel e Escudero foram poupados, mas não preocupam.

