Renato Cajá rebate críticas, mas reconhece o mau momento

Ao invés de permanecer em silêncio, Renato Cajá resolveu falar. Ou melhor, bradar. Após críticas por parte da imprensa sobre sua saída na última rodada, o meia rebateu os críticos com doses de raiva.

No jogo contra o Grêmio, o jogador foi substituído sob algumas vaias e outros aplausos. O atleta bateu palmas para a torcida, o que foi interpretado como irônia por alguns cronistas esportivos. Apesar de culpar a imprensa de colocar a torcida contra ele, Cajá rebateu um profissional específico, sem citar o nome, mas garantindo que se trata de um tricolor baiano.

"Que eu saiba, a crítica vem da imprensa. Tem um comentarista de emissora que não tem noção do que fala. Não posso nem aplaudir a torcida? Eu sei que esta pessoa torce pelo Bahia, mas ele precisa saber medir as palavras. Eu sei quem é. Minha torcida não será influenciada por ele. Queira o comentarista ou não, vou aplaudir minha torcida sempre. O cara pediu até para a diretoria me punir. Punir de quê, meu filho? Tem de punir é sua língua. Vá torcer para o seu Bahia e deixa o Vitória quieto", disse Renato Cajá, sem economizar palavras.

O meia garante que não teria o mesmo desabafo se falasse sobre sua atual fase. Segundo ele, de fato suas últimas exibições não foram satisfatórias. "É pouco pra mim, de fato. O torcedor tem o direito de reclamar. Sei que posso render mais. Estou precisando fazer gols e voltar à boa fase. Vou procurar acertar mais passes, cruzar, marcar e fazer gols. Todo jogador passa por uma fase ruim", garantiu.

No Brasileirão, Cajá tem mostrado uma performance bem diferente do primeiro semestre, quando era bem mais produtivo. Em 20 jogos pela Série A, o meia só tem uma assistência e não fez nenhum gol. Diferente das oito assistências e seis gols assinaladas na primeira metade da temporada.



Mudanças - Renato Cajá também falou sobre a saída de Caio Júnior e a chegada de Ney Franco. Ambos deram chances para o camisa 10, mesmo durante este mau momento. Cajá retribui com elogios para ambos.

"Caio Júnior e Ney Franco são grandes treinadores. São tops. Infelizmente, não passamos por boa fase e Caio acabou saindo. Ney deu um gás novo para os atletas, principalmente aqueles que estavam sem chance. Algo normal em qualquer time", completou Cajá.

