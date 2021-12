Renato Cajá e Michel voltam ao time contra o Botafogo

Sem a classificação antecipada no Campeonato Baiano, o técnico Caio Júnior não cogita poupar jogadores na partida de sábado, 13, contra o Botafogo, na Arena Fonte Nova.

Caio conta com o retorno do meia Renato Cajá, que cumpriu suspensão na partida contra o Mixto, na última quarta. Vetado no dia da partida após dores no corpo e febre, Michel também não jogou, mas está confirmado no embate da Fonte.

Nesta sexta-feira, 12, o grupo se reapresenta, à tarde, mas apenas para trabalhos leves, evitando desgastes após viagem cansativa entre Cuiabá e Salvador.

Apesar do mando de campo ser do Botafogo, cerca de 90% dos ingressos serão destinados ao torcedor do Vitória, que pode comprar por meio do site da Arena, além das bilheterias do Barradão e da própria Fonte. O preço pode variar entre R$ 35 e R$ 165.

