Relato de suposta vítima de estupro é confuso, diz delegada

A delegada responsável pelo caso do suposto estupro praticado por jogadores do Vitória a uma mulher de 44 anos em Curitiba deu uma entrevista coletiva no final da manhã desta segunda-feira, 30.

Segundo Marcia Rejane Vieira Marcondes, delegada titular da Delegacia da Mulher, a suposta vítima confirmou ter sido violentada, mas não soube detalhar o que ocorreu. "Ela não precisa quais os atos sexuais que ela foi submetida. É muito preliminar, muito prematuro nós alegarmos que ocorreu um fato criminoso ou que não ocorreu", disse Marcia ao portal G1 na coletiva.

Ainda segundo a delegada Marcia Marcondes, a suposta vítima voltará a prestar depoimento, pois estava muito cansada. "Ela está bastante confusa, o que é compreensível, já que este fato ocorreu agora pela madrugada, pelo fato de não ter dormido, pelo fato de ter estado em uma balada. Tudo isso gera uma confusão, uma exaustão".

Após o depoimento, a suposta vítima fez exames em um hospital para verificar se houve ou não violência sexual. O resultado só deve sair entre 10 e 15 dias. Após o resultado, a delegada pode convocar integrantes da delegação do Vitória para prestar depoimento.

"Primeiro a gente precisa de um conjunto de provas para este fato. Até porque não saberíamos exatamente o que perguntar a eles. A gente não começa um interrogatório dizendo: você a estuprou. Isso não existe. A gente tem que ter fatos, não uma informação solta. Com isso, nós estamos primeiro formando este conjunto probatório para, na continuidade, daí sim, fazermos a oitiva deles.

No depoimento, a suposta vítima manteve a versão de que foi ao hotel com uma amiga, que conhecia um jogador do Vitória. "O que ela diz é que da balada vieram para este quarto, cinco pessoas: ela, a amiga e mais três pessoas. Num certo momento, dessas três pessoas, duas - a amiga e um jogador - deixaram o quarto. Foram para outro lugar, e ela teria ficado com esses dois rapazes. Ai vem as divergências porque ela diz que ficou sozinha no quarto e que de repente as pessoas entraram no quarto. Outra hora diz que as pessoas estavam no quarto. Então, a princípio, ela diz que foram três, ou quatro, ou dois".

O diretor de futebol do Vitória, Raimundo Queiroz, disse que ninguém da delegação do Vitória foi convocado para prestar depoimento. O elenco rubro-negro já embarcou para Salvador, com chegada prevista às 19h30.

