Relacionados, Gabriel e Michel retornam contra o Mixto

Na tarde deste domingo, 14, um dia depois de terem desfalcado o Vitória na derrota sofrida para o Botafogo, o zagueiro Gabriel Paulista e o volante Michel foram relacionados pelo técnico Caio Júnior e estão confirmados para o jogo desta terça-feira, 16, contra o Mixto-MT.

Gabriel não atuou diante do Mais Simpático porque se recuperava de um corte no supercílio e Michel foi vetado dos dois últimos jogos porque fora acometido por uma virose.

A lista de relacionados tem ainda como novidade a presença do atacante Lúcio Maranhão, que havia perdido espaço no elenco principal rubro-negro.

Embora possa comemorar o retorno de Gabriel e de Michel, o Leão segue sem poder contar com o meia Renato Cajá, que cumprirá o seu segundo jogo de suspensão em jogos de competições nacionais.

Leão em desvantagem - Na última quarta-feira, 10, em partida disputada em Cuiabá, o time baiano perdeu por 2 a 1 para o Mixto. Logo, o Tigre jogará por um empate no Barradão para se classificar. O Leão precisa do triunfo simples de 1 a 0, mas pode se complicar se vencer por um gol de diferença e levar gols do time mato-grossense. Um eventual triunfo do rubro-negro por 2 a 1 levará a decisão para os pênaltis.

