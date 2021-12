Regularizados, Hugo e Souza são apresentados e podem estrear

O técnico Ney Franco já poderá contar com os mais novos contratados pelo Vitória. O meia Hugo e o atacante Souza, que já treinavam na Toca do Leão desde o Carnaval, foram apresentados na tarde desta segunda-feira, 10, no Barradão, e já foram regularizados na CBF.

O nome dos atletas foi publicado nesta segunda no Boletim Informativo Diário-Eletrônico (BID) da CBF e já estão à disposição da comissão técnica. No entanto, a data de estreia da dupla ainda não foi confirmada pelo comandante rubro-negro.

A dupla vem trabalhando de forma intensa para recuperar a forma física desde que chegou à Toca e as atividades se repetiram nesta segunda.

Os atletas que atuaram mais de 45 minutos contra o Catuense fizeram somente um treino regenerativo na academia do clube, enquanto o restante do elenco realizou um treino técnico em um dos campos de treinamento.

O elenco se reapresenta nesta terça-feira, 11, para uma atividade em dois turnos, visando a sequência de jogos pelo Campeonato Baiano e a estreia na Copa do Brasil.

adblock ativo