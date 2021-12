Regularizado, lateral Patric já pode estrear no sábado

Não há como esconder. O próprio técnico Argel Fucks admite: “Em termos de resultado são nove jogos e oito vitórias. Somos líderes do Baiano com 100% de aproveitamento, passamos duas fases da Copa do Brasil e somos líderes da Copa do Nordeste. Mas, em termos de exibição, temos que melhorar”.

Dentro do objetivo de fazer a equipe evoluir no nível de atuação, o treinador ganha um importante reforço já a partir do próximo jogo. Inscrito no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF na quarta-feira, 22, Patric não pôde participar do triunfo por 3 a 2 sobre o Bragantino que garantiu o Vitória na terceira fase da Copa do Brasil, porém, está à disposição para a partida de sábado, 25. É quando, às 18h45, o time enfrenta, fora de casa, o América-RN, pelo Nordestão.

Fato: a grande maioria da torcida do Vitória estará se esbaldando pelas ruas na folia e pode até não ver, mas o lateral direito deverá dar uma boa amostra do que sabe diante da equipe potiguar.

Apesar de sua posição de origem fazer, teoricamente, parte do sistema defensivo, Patric segue a tradição brasileira de laterais que se destacam muito mais pelo apoio ao ataque. Só que o catarinense extrapola na vocação ofensiva. Por exemplo, pelo Sport no Brasileirão de 2014, marcou sete gols. Foi o artilheiro da equipe no campeonato, com três tentos a mais que os atacantes Diego Souza e Neto Baiano.

Por conta de sua característica agressiva, o atleta foi escalado por diversas vezes aberto pela ponta direita na linha de meio-campo, e não na de defesa. É essa a alternativa extra com a qual Argel passa a contar agora. Entretanto, Patric avisa: “Já joguei em outras posições, mas sou lateral de ofício. Estou aqui para brigar pela minha posição e por espaço juntamente com os meus companheiros. E toda vez que a equipe precisar de mim, estarei à disposição”.

A possibilidade de Patric atuar mais à frente pode vir a calhar, pois, depois de sofrer com as atuações ruins de Norberto e Leandro Salino, o Vitória se acertou na lateral direita com José Welison. Volante de origem, o jogador oferece uma consistência defensiva que certamente o novo reforço não daria. Na direita do ataque, por outro lado, David perdeu espaço e o chileno Pineda ainda é uma incógnita.

Apesar de estar trabalhando com o grupo há apenas uma semana, Patric, o único entre os principais contratados que ainda não estreou, garante estar totalmente preparado para entrar em campo. “Estou louco pra jogar”, ressalta.

A ansiedade é compreensível, afinal, o polivalente atleta ainda não disputou nenhuma partida na temporada. Questionado no Atlético-MG, sentou no banco em apenas um duelo, pela Primeira Liga. Jogou pela última vez em novembro do ano passado, pelo Brasileirão. Foi titular na derrota do Galo, em Belo Horizonte, para o São Paulo, por 2 a 1.

Mais novidades?

A lista de relacionados para o confronto com o América só sai nesta sexta-feira, 24, pouco antes da partida para Natal, mas é certo que o nome de Patric estará nela. As presenças do também lateral direito Norberto e do meia Gabriel Xavier, entretanto, seguem no status de dúvida. Ambos já se recuperaram de lesões, mas ainda aprimoram a forma física.

Os meias argentinos Jesús Dátolo e Leonardo Pisculichi seguem fora por contusão. Dátolo trata um problema no tornozelo por conta de entorse durante o embate do último domingo, contra o Bahia de Feira. Pisculichi tem lesão muscular que o deixará fora por três meses.

adblock ativo